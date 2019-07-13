13 июля представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил ночной обстрел здания телеканала "112 Украина". Об этом со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ сообщает "РИА Новости".

Дезир озвучил негативную реакцию ОБСЕ на нападение в Киеве.

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. К счастью, никто не пострадал, но такое насилие и угрозы в отношении СМИ нельзя допускать. Это неприемлемый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", - заявил Дезир.

Сотрудник организации также призвал власти Украины детально расследовать преступление.

"Я призываю украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь к ответственности виновных за это преступление", - добавил Дезир.

Кто стрелял по каналу 112 и почему не реагирует власть - читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что во время акции под зданием NewsOne на журналиста "Страны" напали националисты.

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