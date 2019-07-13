В Санкт-Петербурге на 84-м году жизни умер поэт из поколения литераторов-шестидесятников Виктор Соснора. Об этом сообщил на Facebook ученый-византолог и публицист Вадим Лурье.

По словам Лурье, 12 июля поэта госпитализировали в Мариинскую больницу, когда ему резко стало плохо.

"Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние (и без того неважное всю последнюю неделю). Его перевезли в Мариинскую больницу. Состояние продолжало ухудшаться, во второй половине ночи сделали операцию (удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике - продолжалась больше 2 часов). Прогноз был плохой. После операции утром в реанимации прогноз также был плохой - и днем умер", - написал публицист.

Скриншот: Facebook / scrinium

О дате и месте похорон поэта пока не сообщается.

Виктор Соснора. Фото: russian.rt.com

Соснору критики относили ко второй волне русского авангарда. При СССР он публиковался в официальных издательствах, самиздате и за рубежом. Первые поэтические сборники автора "Январский ливень" и "Триптих" вышли в 1960-х годах. Тогда же появился его перевод "Слова о полку Игореве", который культуролог Дмитрий Лихачев назвал "поэтическим домысливанием летописных сказаний".

Соснора также написал несколько исторических повестей, посвященных периоду царствования Екатерины II и Николаю I.

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