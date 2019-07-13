Зорян Шкиряк опубликовал фото с накачанным торсом в ярких трусах
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк опубликовал фото, на котором красуется прокачанным торсом и небесно-голубыми трусами. Снимок он разместил на своей странице в Instagram.
В подписи к фотографии советник Авакова радуется солнечному дню и почему-то утверждает, что не сдастся.
Фото: Instagram/ zorian_shkiriak
"Поймали сегодня немного солнечного тепла. Одним словом, не всеремось! Все будет Украина!" - написал Шкиряк.
Напомним, советник министра внутренних дел не в первый раз публикует свои фото с минимумом одежды. "Страна" уже показывала его обнаженный снимок в плавках с отдыха в Закарпатской области.
Мы также сообщали о предложении Шкиряка сажать украинцев за признание Русского мира и критику Евромайдана.
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