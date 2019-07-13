Прогноз погоды на 14 июля. В Украине прогнозируют дожди в двух регионах и комфортное тепло в остальных
В воскресенье, 14 июля, в Западном, Северном и ряде областей Центрального региона синоптики прогнозируют дождь. На остальной территории страны - переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Минимальная температура в Западном регионе составит +20 градусов, в Северном будет теплее - от +21 до +24 градусов.
На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменно облачную погоду, без осадков. В Южном и Восточном регионе потеплеет до +28 градусов, однако ночью столбики термометров местами опустятся до + 10 градусов.
В Киеве в этот день ожидается дождливая погода, температура воздуха днем +22...24 градусов тепла.
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщала "Страна", в турецких отелях на шведский стол могут вечером выставить продукты, которые не съели утром.
В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут использоваться повторно. И с учетом этого в отелях формируется ассортимент шведского стола.
Напомним, что в Египте открыли для туристов уникальную "ломаную" пирамиду.