В воскресенье, 14 июля, в Западном, Северном и ряде областей Центрального региона синоптики прогнозируют дождь. На остальной территории страны - переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Минимальная температура в Западном регионе составит +20 градусов, в Северном будет теплее - от +21 до +24 градусов.

На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменно облачную погоду, без осадков. В Южном и Восточном регионе потеплеет до +28 градусов, однако ночью столбики термометров местами опустятся до + 10 градусов.

В Киеве в этот день ожидается дождливая погода, температура воздуха днем +22...24 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в турецких отелях на шведский стол могут вечером выставить продукты, которые не съели утром.

В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут использоваться повторно. И с учетом этого в отелях формируется ассортимент шведского стола.

Напомним, что в Египте открыли для туристов уникальную "ломаную" пирамиду.