Житель Харькова пытался незаконно переправить через украинско-российскую границу 8 кг наркотиков в международном пункте пропуска "Гоптовка". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 13 июля.

Мужчина спрятал наркотики под обшивкой трех дверей собственного автомобиля. По предварительной оценке экспертов, стоимость изъятой партии марихуаны (каннабиса) на черном рынке составляет почти 2 млн гривен.

Открыто уголовное дело по статьям о покушении на преступление и контрабанда наркотиков (ч.2 ст.15, ч.2 ст.305 УК Украины). Задержанному объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к правонарушению.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в центре Киева полиция накрыли наркомагазин, где отвешивали коноплю и амфетамин.

Отметим, что наркоманы в поисках "закладки" нашли мину и разобрали ее в подъезде многоэтажки.

Напомним, что на границах Украины усилила контроль контрразведка.