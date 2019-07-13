Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан был вынужден покинуть тренировочный лагерь своей команды из-за смерти родного брата. Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.

"У наставника Реала случилось большое горе. От рака скончался его родной брат - Фарид Зидан. Жизнь старшего брата Зинедина Зидана оборвалась на 55-м году жизни. Это и стало причиной отъезда наставника из тренировочного лагеря клуба", - сообщает пресс-служба сливочных.

Перед тренировкой футболисты мадридского Реала почтили память близкого Зинедина Зидана минутой молчания.

Как сообщала "Страна", в "Реал Мадриде" предложили за Мбаппе сумму, равную помощи Украине от Еврокомиссии за 5 лет.

Отметим, что Зидан выпустил на поле своего сына в матче с аутсайдером Ла Лиги и Реал чудом вырвал победу на последней минуте.