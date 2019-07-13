В Украине ежегодно потребляется около 18 млрд кубометров газа, но возможно уменьшить эту цифру до 9 млрд кубов. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Его цитирует пресс-служба Кабмина в субботу, 13 июля.

По его словам, программой "теплые кредиты" уже воспользовались примерно 650 тысяч домохозяйств. По объему это примерно, как города Ровно, Житомир и Винница.

"Сейчас (...) потребляет 18 млрд кубов газа, а практически можем уменьшить эту цифру до 9. Каким образом? Разработанная нами маршрутная карта очень проста. Программа "теплые кредиты", которая софинансирует только оплату строительных материалов, окон, дверей, радиаторов и газовых котлов останется в основном работать для частного сектора. А что касается многоэтажного сектора – нам надо двигаться к эффективной экономии каждой вложенной копейки", – заявил Зубко.

Он также сообщил, что в понедельник было подписано соглашение между Фондом энергоэффективности и Международной финансовой корпорацией (IFC), которая дает старт финансированию программ энергоэффективности в многоквартирных жилых домах, в которых созданы ОСМД.

"Вместе с нашими международными партнерами Фондом энергоэффективности утверждена грантовая политика, которая предусматривает софинансирование от 20 до 50% на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Минимально – это установление ИТР (индивидуальный тепловой пункт – Прим.Ред.), максимально – это полная тепломодернизация дома с заменой инженерных сетей", – сказал Зубко.

Он подчеркнул, что цель модернизации и реновации – повышение качества потребления, в том числе возможность получать качественную температуру и услуги.

"Это также ведет к увеличению стоимости жилья до 20-25%. И, самое главное, особенно если мы говорим о старом жилищном фонде, мы увеличиваем продолжительность жизни дома", – резюмировал вице-премьер.

Международная финансовая корпорация (МФК; International Finance Corporation, IFC) - международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.

Мы разбирались, как работает новый закон о ЖКХ, вступивший в силу с 1 мая. С 1 мая вступило в силу большинство пунктов нового закона о ЖКХ, еще часть - на подходе. Нововведений много - от пени на долги по коммуналке и абонплаты, до управителей и перезаключения договоров с поставщиками услуг.

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