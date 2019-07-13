Запланированный пикет офиса "112" националисты перенесли к СБУ. Об этом стало известно из Facebook-поста организатора акции Сергея Стерненко, который в прошлом году в Одессе убил человека (подробнее о Стерненко можно прочитать здесь).

Под стенами СБУ на Владимирской, 33 прошла акция, которую ранее националисты планировали провести у канала "112 Украина".

Фото: Facebook/ roman.barashev

На фото и видео с акции видно, что на нее собралось несколько десятков радикалов. Они развернули плакат "Зачем нам СБУ?", требуют посадить одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука и под тяжелую музыку жгут файеры.

Видео: Facebook/ roman.barashev

Изначально в 18:00 планировался пикет у телеканала "112". Националистам не понравилось, что канал планирует показать фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" о событиях Майдана, в съемках которого участвовал Виктор Медведчук.

А в пятницу вечером коллектив телеканала обратился к правоохранительным органам с требованием защитить канал от возможной атаки националистов.

Однако после ночного обстрела телеканала из гранатомета мероприятие перенесли под СБУ. Об изменении планов на Facebook рассказал Стерненко. Он мотивировал их тем, что "оккупанты" могут устроить теракт во время пикетирования канала.

Напомним, рано утром 13 июля по телеканалу 112 выстрелили из гранатомета.

Кто стрелял по каналу 112 и почему не реагирует власть - читайте в нашем материале.