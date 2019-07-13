Кондитер из Турции, номинант Книги Гиннесса, отправил приготовленный им пирог для президента России Владимира Путина. Это произошло после доставки в страну первого элемента российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передает РИА Новости.

Кондитер из Бурсы Хасан Аджар послал Владимиру Путину традиционный турецкий пирог бёрек. "… я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами", - сказал Аджар. Он добавил, что вес пирога со шпинатом и брынзой составляет 4 кг.

Аджар из турецкой Бурсы прославился за весь мир в 2012 году, когда испек самый большой берек - национальный пирог. Его длина составила 2023 метра. За этот кулинарный шедевр турецкий кондитер попал в Книгу рекордов Гиннесса.

По словам Аджара, множество людей, кто пришел посмотреть на пирог, положительно оценили и пирог, и поставку С-400. Он отметил, что о поставках российских ракет в Турции очень много говорили и ждали с нетерпением этого дня.

"Берек можно употреблять в пищу в течение десяти дней после его изготовления", - напомнил Аджар. Она также отметил, что во время одного из визитов в Турцию Владимир Путин выразил желание посетить турецкий ресторан.

"Я хочу пригласить его в наш прекрасный древний город Бурсу и в мой ресторан, где сделаю для него самый лучший берек", - предложил кондитер.

Пирог "Белек", фото: cz.pinterest.com

Как сообщала "Страна", первая партия оборудования российских систем ПВО С-400 уже прибыла в Турцию. Она прибыла на авиабазу Мюррею в столице Анкаре.

Ранее в Турции купили С-400 и заявили, что санкции властей США их не волнуют.