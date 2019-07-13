13 июля под Каиром открыли для посещения туристами одну из древнейших гробниц - "ломаную" пирамиду фараона Снофру. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Первыми внутрь сооружения попали иностранные дипломаты, приглашенные на церемонию открытия Министерством Египта по делам памятников древности. Однако не все высокие гости смогли одолеть крутой подъем в сто метров по деревянной лестнице, а затем такой же крутой, да еще и узкий спуск по 80-метровому коридору, в котором можно передвигаться только на четвереньках. Некоторые посетители отказались от спуска по коридору.

"Ломаная" пирамида. Фото: ria.ru

"Ломаная" пирамида построена для правителя Снофру примерно в 2596 году до н.э. Она расположена в комплексе Дахшур под Каиром и знаменита своей необычной неправильной формой. Кроме того, в отличие от других подобных сооружений, в ней два входа: традиционный северный и неизвестного назначения западный.

Ранее "Страна" сообщала, что возле "ломаной" пирамиды археологи обнаружили остатки другой, предположительно датируемой XVIII-XVII в. до н.э.

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