Утром 13 июля в службу спасения Днепра позвонила женщина с просьбой снять с дерева кота, который сидел в кроне пять дней. Об этом сообщает портал "Информатор".

Неравнодушная женщина направила спасателей на улицу Мольера. Дежурное отделение ГУ ГСЧС прибыли по указанному адресу и увидели кота, забравшегося на дерево выше четвертого этажа дома. С помощью автолестницы они добрались до животного и спустили его на землю.

Видео: YouTube/ Головне Управління

Во время спасательной операции были задействованы 2 человека из личного состава ГУ ГСЧС и одна единица пожарно-спасательной техники.

4 июля "Страна" сообщала, что во Львове состоялся первый в мире подсчет бездомных кошек по уникальному алгоритму, разработанному совместно с опекунами животных.

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