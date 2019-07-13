В Австрии член ультраправой "Партии свободы" устроил стрельбу с балкона. Об этом передает Газета.ру.

Он был задержан полицией близ Зальцбурга. Для этого был задействован вертолет. Имя стрелявшего не раскрывается.

Депутат планировал выстрелить в фото президента Австрии Александра Ван дер Беллена, а также экс-канцлера Себастьяна Курца. Но потом передумал и просто начал стрелять в кусты.

Отмечается, что он успел произвести 29 выстрелов.

По данным журналистов рассказывает, что соседи политика вызывали полицию дважды. Первый раз звонок поступил из-за его пьяного поведения.

Тогда полиция приехала, успокоила его и уехала обратно. После этого он начал стрелять, и соседи позвонили в полицию еще раз. Тогда к дому ультраправого приехало спецподразделение полиции и прилетел вертолет. Стрелявшего задержали.

DW со ссылкой на местные СМИ уточняет, что член FPO был расстроен увольнением главы МВД Австрии Герберта Кикла. Кикл ушел в отставку после скандала из-за видео, на котором члены FPO обсуждали возможное сотрудничество с девушкой, назвавшей себя "племянницей российского олигарха". Позднее выяснилось, что девушка оказалась нанятой специально для провокации актрисой.

Тот скандал привел к отставке всех членов австрийского правительства, кроме танцевавшей с Владимиром Путиным главы МИД.

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