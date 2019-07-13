На доме ведущего "Рустави 2" Георгия Габуния, который в прямом эфире материл Владимира Путина, повесили табличку оскорбительного содержания. Об этом сообщает сайт "КП".

В Тбилиси на доме, где расположены квартиры родителей скандального ведущего и самого Габуния, соседи прикрутили табличку с надписью "Здесь живет злой петух Георгий Габуния". Она провисела на здании несколько дней рядом с памятными памятными досками выдающихся людей, живших в этом же доме.

Фото: Twitter/ Vasilisa_Larina

Соседи журналиста "Рустави-2" сообщили корреспонденту "КП", что выходка в эфире - не первый его скандальный демарш. Например, однажды Габуния показал в своей программе кощунственную картину беременной девы Марии с пистолетом у виска. При это журналист защищал и превозносил подобное искусство.

По словам соседей, скандальные поступки не раз вызывали гнев грузин. Рассерженные люди несколько раз приходили митинговать к дому Габуния. Поэтому Георгий завел себе охранников.

Напомним, 7 июля ведущий "Рустави-2" начал свою авторскую программу "Постскриптум" с обращения к президенту России, в котором долго обкладывал Путина отборным матом.

Вскоре президент и премьер-министр Грузии осудили выходку ведущего.