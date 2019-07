Румынская теннисистка Симона Халеп выиграла престижный Уимблдонский теннисный турнир серии "Большого шлема". В финале соревнования она обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2.

Для Халеп это первая победа на Уимблдоне. Серена Уильямс выигрывала этот турнир семь раз.

The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion pic.twitter.com/bny53dP8AL