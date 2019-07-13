Румынская теннисистка Симона Халеп выиграла престижный Уимблдонский теннисный турнир серии "Большого шлема". В финале соревнования она обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2.

Для Халеп это первая победа на Уимблдоне. Серена Уильямс выигрывала этот турнир семь раз.

Видео: twitter.com/Wimbledon

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