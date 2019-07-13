Юрист Андрей Портнов заявил, что бывший президент Петр Порошенко не собирается являться на назначенный ему допрос в ГБР 17 июля. Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

К выводу о том, что политик не планирует встречаться со следователями, юрист пришел, прочитав последний твит Порошенко.

"17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена", - написал Порошенко в Twitter.

Скриншот: Twitter/ poroshenko

Портнов отметил, что как раз на 17 июля намечен допрос олигарха в Государственном бюро расследований.

"Красной линией сообщения является тезис, что он будет занят 17 июля, когда у него как раз намечен допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и офшорных махинациях с украденными у государства военными деньгами. Полностью аморальный преступник. Вокруг неявки на допрос сконцентрируем 17-го июля всё своё юридическое внимание", - пообещал Портнов.

Скриншот: Facebook/ portnov.andrey.ukraine

Также Портнов отметил, что в сообщении Порошенко не читается сочувствие к Сенцову.

"И можно хоть десять раз прочитать эту заметку Порошенко, но из неё никак не вытекает забота о Сенцове", - высказался Портнов.

Напомним, 11 июля юрист сообщил, что экс-президента вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Ранее "Страна" писала о том, что Портнов нанял адвокатов и детективов искать в Панаме офшоры Порошенко.