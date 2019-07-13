13 июля в испанской Памплоне пять человек попали в больницу с травмами, полученными во время энсьерро - забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин. Об этом сообщает английская газета The Guardian со ссылкой на Красный Крест.

Бегуны получили травмы в седьмой день забега, который традиционно проводят с 7 по 14 июля. В предыдущие дни обошлось без жертв.

"Пять человек были доставлены в больницу после травмы во время забега быков на фестивале Сан-Фермин в Памплоне", - говорится в сообщении Красного Креста.

Видео: YouTube/ Guardian News

Представители Красного Креста также отметили, что травмы бегунам были нанесены не животными. Двое мужчин повредили руки в результате падения, двое были контужены, а еще один травмировал грудную клетку. Все пострадавшие госпитализированы.

В течение семи дней в июле тысячи испанцев, одетых в белые рубашки и красные галстуки, выстраиваются на улицах Памплоны, чтобы принять участие в забеге с быками.

На дистанции почти 900 м 12 специально выращенных быков мчатся от своего загона к городской арене, а люди из толпы бегут рядом, пытаясь не попасть под копыта.

Фестиваль Сан-Фермин проводят с 1910 года. За время его существования погибли 16 человек. Последний трагический случай произошел в 2009 году.

"Страна" писала, что в 2017 году во время забега в Памплоне пострадали шесть человек.

Мы также сообщали, что во время аналогичного забега во Франции бук перепрыгнул забор, отделяющий бегущих от зрителей, и поднял на рога туристку.