Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание взять штурмом секретную американскую военную базу "Зона 51" в Неваде. Ранее сбор на это мероприятие в шутку опубликовали в фб-сообществе Shitposting cuz im in shamble.

Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако позднее стало известно, что там испытывают самолеты разведки.

Пользователям соцсети в шутку предложили собраться в туристической точке, связанной с "Зоной 51" (в Неваде многие заведения неподалёку обыгрывают конспирологические теории), а затем просто "побежать толпой". Так, утверждают организаторы, больше шансов, что кто-то выживет и увидит пришельцев своими глазами.

"Мы все встретимся у туристического места Alien Center Зоны 51 и скоординируем наш вход", - пишут организаторы. На данный момент более 600 тысяч человек заявили, что примут участие в мероприятии, и ещё 592 тысячи проявили к нему интерес. Мероприятие запланировано на 20 сентября.

"Зону 51" в конспирологическом понимании объекта можно встретить в "Симпсонах", "Дне независимости", "Секретных материалах", "Футураме", одноимённом фильме и нескольких играх.

Слухи появлялись из-за того, что власти США крайне неохотно делились информацией о базе. В ЦРУ официально признали "Зону 51" только в 2013 году в рассекреченных документах. Тогда выяснилось, что там проводят испытания самолётов-разведчиков ВВС США.

Фото: facebook.com/events/448435052621047

Фото: tjournal.ru

Появлялись и другие локальные мемы на тему "штурма". Постепенно количество людей, поставивших отметку "Пойду" к шуточной встрече, достигло 275 тысяч человек. Ещё несколько десятков тысяч человек "заинтересовались" мероприятием. В обсуждениях пришли к выводу, что шутка выходит из-под контроля и кто-то действительно может отправиться 20 сентября в Неваду.

Как сообщала "Страна", в США Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов из-за утечки и стороннего использования конфиденциальных данных пользователей соцсети.

Напомним, что в спецслужбах США и Великобритании готовят серию фейков об окружении Путина и Минобороны России.