Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский турнир Уимблдон-2019. Об этом сообщает агентство "Униан".

В финальном матче 17-летняя спортсменка из Украины обыграла соперницу из США Алекс Ноэль. Снигур проигрывала в каждом из двух сетов со счетом 1:4 и 3:0. Однако сумела одержать победу со счетом 6:4, 6:4.

Для украинки эта победа стала первой на юниорских турнирах "Большого шлема".

Дарья Снигур. Фото: Twitter/ ITF_Tennis

Юная теннисистка стала второй в истории украинкой, которая смогла победить в финале юниорского Уимблдона. В 2004 году на лондонских кортах побежу одержала Катерина Бондаренко.

Напомним, 12 июля киевлянка Снигур уверенно выиграла полуфинал юниорского "Уимблдона" у Эммы Наварро из США.

Как сообщала "Страна", в апреле Дарья выиграла теннисный турнир в японской Касиве с призовым фондом в 25 тыс. долларов.