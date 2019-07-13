В зоне ООС пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти через линию разграничения партию лекарств, примерной стоимостью 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 13 июля.

Отмечается, что 47-летний мужчина вез лекарства на неподконтрольную территорию через пункт пропуска Новотроицкое. При проверке пограничники заметили ящики с медикаментами. Мужчина рассказал, что закупил их в Мариуполе и собирался доставить в Донецк. Там, говорится в сообщении, лекарства закупали у него оптом.

В штабе отметили, что перевозить лекарства для личного пользования в ООС не запрещается. Однако в этом случае партию изъяли.

Видео: youtube.com/Державна прикордонна служба України

Как сообщала "Страна", глава Минздрава Украины объяснила, как хранить лекарства летом в холодильнике и без него.

Напомним, что также она предостерегла украинцев от покупок лекарств дистанционно.