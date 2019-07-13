В 15:31 по Киеву с космодрома Байконур стартовала ракета "Протон-М", которая выведет в космос астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ". Об этом сообщил официальный Twitter "Роскосмоса".

В первые девять минут после старта три ступени аппарата "Протон-М" успешно отделились от разгонного блока ДМ-03 с обсерваторией "Спектр-РГ". Отделение самой обсерватории от разгонного блока должно произойти на целевой орбите. А заработает телескоп через три месяца, когда достигнет точки Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли.

Прямая трансляция запуска "Протона-М". Видео: YouTube/ Роскосмос ТВ

В "Роскосмосе" предполагают, что "Спектр-РГ" будет работать до 2025 года.

Скриншот: Twitter/ roscosmos

Запуск обсерватории переносили два раза: с 21 июня - из-за неполадок с источником тока на телескопе, с 12 июля - из-за замечаний к одной системе ракеты-носителя.

Основная задача "Спектра-РГ" - составление подробной карты неба в рентгеновском диапазоне. На полученной карте ученые рассчитывают увидеть сотни тысяч скоплений галактик и миллиарды черных дыр и нейтронных звезд. Эти данные позволят лучше понять эволюцию Вселенной.

В случае успеха миссии "Спектр-РГ" станет первым российским космическим аппаратом со времен СССР, который будет работать за пределами земной орбиты.

Ранее "Страна" сообщала о том, что "Роскосмос" показал концепт нового космического корабля с ядерной установкой.

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