Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко потребовал у власти немедленно расследовать теракт в отношении телеканала "112 Украина". Об этом сообщает официальный сайт "Оппоплатформы".

По мнению лидера оппозиционной политсилы, ночное нападение на канал говорит о том, что уходящая власть "раскочегарила националистов, а сегодняшняя пока не может с ними справиться". Он также назвал обстрел антинародным терактом.

"Это террористический акт, который видит весь мир, и видит отношение к СМИ в Украине. И это очень прискорбно. Мы категорически осуждаем подобные действия и считаем, что власть должна немедленно принять меры, чтобы расследовать этот инцидент и наказать виновных", - сказал Бойко.

Однако политик высказал сомнение в том, что виновники обстрела будут найдены.

"У меня большие сомнения, что правоохранительные органы оперативно найдут виновных. Во всех трагедиях, которые случились в стране, — вспомните убийство журналиста Шеремета, убийство журналиста Бузины – где расследование? Они боятся, что выйдут на своих же, которые и организовывали все эти террористические акты и убийства. Поэтому я не верю в справедливость правосудия сегодня, потому что нынешняя власть демонстрирует абсолютную бесхребетность в борьбе с националистами и одновременно жестко преследует политических оппонентов, преследует оппозицию", - заявил Бойко.

Он также сказал, что после выборов Комитет по свободе слова в Раде должны возглавить представители оппозиции.

"Комитет по свободе слова в новой Раде должны возглавлять представители оппозиции. Он не должен быть ручным, как это было при режиме Порошенко", — сказал Бойко.

Напомним, рано утром 13 июля по телеканалу "112 Украина" в Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета. "Страна" публиковала видеозапись обстрела.

Ранее сообщалось, что во время акции под зданием NewsOne на журналиста "Страны" напали националисты.

Также мы писали, что в Оппоплатформе-За жизнь заявили об угрозе расправы над телеканалом NewsOne и его журналистами.