Спецслужбы Британии и США готовят вброс фейков об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны России. Ее планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, сейчас проводится активная фаза антироссийской кампании, организованной западными спецслужбами.

"Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в общих чертах эта кампания повторяет сценарий так называемого "Панамагейта" (скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье об оффшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации.

Среди них источник назвал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ).

Затем, продолжил собеседник агентства, эти фейковые новости попадают в СМИ, некоторые из которых подконтрольны влиятельным американским финансистам.

По его словам, речь идет о многочисленных фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а кроме того, об изданиях, открыто финансируемых американскими властями, в том числе о признанных в России иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящем времени".

"Как и в случае с "Панамским досье", несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер. Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации с целью дестабилизировать обстановку в стране, ослабить экономический потенциал России и сформировать рычаги политического воздействия на ее руководство", - заключил собеседник агентства.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский впервые позвонил президенту России.

Отметим, что по данным Bloomberg, Владимир Путин после 2024 года может стать расширенным премьер-министром России.