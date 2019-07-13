В субботу, 13 июля, на совещании по вопросам реализации проектов обустройства пунктов пропуска в Крым "Чонгар" и "Каланчак" президент Украины Владимир Зеленский представил главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева. Об этом сообщает УНН.

"Видение, главные вопросы, приоритетные вопросы развития Херсона, Херсонской области, поэтому не случайно мы именно здесь, на КПВВ. Хочу, чтобы вы услышали именно от головы, когда будет нормальная инфраструктура, чтобы мы сейчас услышали конкретные сроки выполнения всех работ", - сказал Зеленский.

Гусев поблагодарил Зеленского за высокую поддержку и доверие, особенно в последние несколько недель. Тогда, по его словам, "осуществлялись информационные атаки".

"Мы знаем, мы много месяцев это видим и на себе пережили это все. Ничего страшного", - ответил Зеленский.

Гусев, в свою очередь, пообещал "менять систему и полностью менять подходы". Он также заявил, что отныне в Херсонской области стартует президентская программа "Лифт", и председатели районных госадминистраций РГА будут избираться исключительно через ее механизм отбора кандидатов.

Юрий Гусев. Фото: news.yandex.by

Как уже писала "Страна", Гусев известен как фигурант ряда коррупционных скандалов в бытность его заместителем министра обороны.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский передумал ставить губернатором Одесской области "короля металлолома". Для замещения вакантной должности будет проведен конкурс.

Напомним, что после прений на заседании Кабмина, министры одобрили на назначение на должности 8 новых губернаторов, которые ранее предложил правительству президент Украины.