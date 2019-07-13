В пятницу, 12 июля, на Бориспольской трассе под Киевом из прицепа фуры прямо во время движения высыпались десятки ящиков с пивом. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Грузовой автомобиль занесло около 15:00, когда он совершал поворот. Из прицепа стали сыпаться бутылки. Водитель фуры, направлявшийся из Киева в Харьков, предполагает, что груз был плохо закреплен. Ящики с целым товаром и битые бутылки буквально укрыли дорогу.

Фото: kiev.informator.ua

На трассе тут же появились граждане, которые попытались взять несколько бутылок хмельного напитка. А одному молодому человеку, судя по видео, выложенном сообществом "Киев оперативный", удалось разжиться сразу несколькими ящиками.

"Сегодня произошло ДТП, в котором перевернулась фура с пивом, так вот, юный предприниматель решил нажиться на чужом горе", - сказано в записи сообщества.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

Ранее "Страна" писала о том, что на трассе Киев-Одесса BMW не поделил дорогу с фурой и та перевернулась посреди дороги.

Мы также сообщали, что 9 июля в Киеве на проспекте Победы водитель фуры Renault погиб под прицепом грузовика.