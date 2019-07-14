В воскресение, 14 июля, в большинстве регионов Украины пройдут грозовые дожди. Солнечная и теплая погода будет сохраняться в восточных и южных областях. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Температура днем в среднем по стране будет колебаться от 21 до 24 с отметкой выше ноля. Ночью похолодает до +10. Более жаркая температура установится на юге и востоке, там столбики термометра покажут +28.

Ветер ночью западный, днем юго-восточный, 3-8 м/сек.

В Киеве сегодня будет пасмурно, возможен дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура от +22 до +24 днем и от +11 до +13 градусов ночью.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптик рассказала о погоде на выходные и сообщила, когда вернется жара.

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