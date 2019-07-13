Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, рассказал, что первая телефонная беседа президентов России и Украины длилась около двадцати минут.

Об этом передает РИА Новости.



"Это был первый разговор двух президентов - такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", - добавил Песков.



Ранее сообщалось, что диалог инициировала украинская сторона. Обсуждались вопросы урегулирования в Донбассе, переговоры в "нормандском формате", а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.



Песков также сказал, что "сам факт общения" в Кремле считают важным, но когда Путин и Зеленский созвонятся в следующий раз, неизвестно.



Подобные переговоры согласовываются оперативно, "была бы инициатива", добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским.