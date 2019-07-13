Сегодня, 14 июля, к 14:00 субботы, в аэропорту "Киев" (бывшие Жуляны) возобновлена работа после инцидента с пассажирским самолетом компании Белавиа. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу.

"14:00 аэропорт "Киев" возобновил работу", - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, что на борту лайнеера было 139 человек и один из пассажиров, Александр Сирота в сети опубликовал видео крушения беллорусского самолета.

"Сегодня испытал на себе как оно оказаться внутри самолета который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей", - написал он.

Сирота отметил, что службы аэропорта быстро среагировали на ЧП.

"Отдельно могу сказать, что работа бортпроводников была выше всяких похвал! Очень грамотно, спокойно, не допуская паники организовали эвакуацию. Молодцы! Поэтому всем рекомендую; надо слушать этих людей, они работают, что бы при необходимости сохранить нам жизнь!" - добавил Александр Сирота.

Как сообщала "Страна", ЕСПЧ решил, что Украина незаконно изъяла у чеха 31 000 евро в аэропорту "Киев".

В июле 2011 года он путешествовал из Украины в Польшу с 41 000 евро. При этом он не сообщил заранее таможеннику о том, что у него есть при себе более 10 тысяч евро наличными. В связи с этим 31 000 евро были у него изъяты и по решению украинского суда конфискованы. Чех утверждал, что деньги были получены из частного займа, и предоставил кредитное соглашение.

Отметим, что в аэропорту "Киев" сократили время бесплатного нахождения автомобилей и ввели промежуточный тариф.

Напомним, что контрразведка усилила контроль на границах Украины.