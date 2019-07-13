Во Франции показали первую из шести атомных подводных лодок нового поколения "Барракуда", которую собирали более 10 лет. Судно покинуло строительный зал в Шербуре, передает RFI.

В церемонии спуска субмарины принимали участие президент Эммануэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли.

"Десять лет изучения и разработки, 12 лет строительства, восемь миллионов часов работы, десять тысяч задействованных лиц, 400 различных профессий, 750 тысяч деталей, 160 километров проводов. Все это - "Сюффрен", - заявил лидер французов.

Отметим, что первую из шести лодок класса "Барракуда" назвали "Сюффрен" - в честь легендарного французского адмирала Сюффрена. Подводную лодку строили более десяти лет на верфи в Шербуре. На воду ее спустят в конце июля, а в состав флота должны ввести летом 2020 года.

"Барракуды" - многоцелевые атомные подводные лодки. Они не имеют ядерных ракет, но передвигаются в море благодаря ядерной силовой установке.

"Сюффрен" будет обеспечивать безопасность своих "старших братьев" - ядерного ракетоносца "Триумфан", и будет сопровождать флагман французских ВМС авианосец "Шарль де Голль". Также он будет отслеживать подводные лодки противника и собирать разведданные.

Фото: RFI

Напомним, что появились фото новой атомной подлодки, котрую начали строить в США.

Также во Франции нашли немецкую подлодку времен Первой мировой. Видео.