Во Франции показали атомную подлодку нового поколения, которую собирали более 10 лет. Фото
Во Франции показали первую из шести атомных подводных лодок нового поколения "Барракуда", которую собирали более 10 лет. Судно покинуло строительный зал в Шербуре, передает RFI.
В церемонии спуска субмарины принимали участие президент Эммануэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли.
"Десять лет изучения и разработки, 12 лет строительства, восемь миллионов часов работы, десять тысяч задействованных лиц, 400 различных профессий, 750 тысяч деталей, 160 километров проводов. Все это - "Сюффрен", - заявил лидер французов.
Отметим, что первую из шести лодок класса "Барракуда" назвали "Сюффрен" - в честь легендарного французского адмирала Сюффрена. Подводную лодку строили более десяти лет на верфи в Шербуре. На воду ее спустят в конце июля, а в состав флота должны ввести летом 2020 года.
"Барракуды" - многоцелевые атомные подводные лодки. Они не имеют ядерных ракет, но передвигаются в море благодаря ядерной силовой установке.
"Сюффрен" будет обеспечивать безопасность своих "старших братьев" - ядерного ракетоносца "Триумфан", и будет сопровождать флагман французских ВМС авианосец "Шарль де Голль". Также он будет отслеживать подводные лодки противника и собирать разведданные.
Фото: RFI
Напомним, что появились фото новой атомной подлодки, котрую начали строить в США.
Также во Франции нашли немецкую подлодку времен Первой мировой. Видео.