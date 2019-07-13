Киевское Динамо на сборах сыграло вничью с британским Брентфордом
В субботу, 13 июля, на стадионе города Йенбах (Австрия) киевское Динамо сыграло вничью с лондонским клубом Брентфорд, который выступает в Чемпионшипе - втором по силе английском футбольном дивизионе.
Как передает "Укринформ", в первом тайме украинский вратарь Георгий Бущан отбил пенальти, который выполнял атакующий хавбек британцев Эмильяно Маркондес. Больше острых моментов в игре не было, в итоге матч закончился со счетом 0:0.
Ранее футболисты киевского Динамо разгромили австрийский Цирль (5:0). До этого подопечные Александра Хацкевича победили австрийский Ваккер (3:0), а также сыграли вничью с румынским клубом Ботошань (1:1) и греческим Олимпиакосом (1:1).
В воскресенье, 14 июля, киевляне сыграют против австрийской команды Швац.
Напомним, что киевское Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в Австрии, так и не забив с игры.
Также столичное Динамо разгромило соперника из Австрии на сборах. Видео.