Журналист Александр Мединский опубликовал краткое содержание судебного процесса над Виталием Маркивым, признанным итальянским судом виновным в убийстве журналиста на Донбассе. Суд приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Позиции сторон защиты и обвинения опубликована на fb-странице журналиста:

Защита: обвиняемый не мог застрелить журналиста, так как находился на позиции, с которой ничего не было видно.

Обвинение: фото с флешки обвиняемого показывают отличный обзор над местом гибели Роккелли.

Защита: обвиняемый не был снайпером.

Обвинение: обвиняемый на фото с оружием со снайперским прицелом.

Защита: ... Это он позировал для хайпа.

Обвинение: у нас имеются перехваченные разговоры обвиняемого, в которых он заявляет что убил журналистов. Хотите послушать?

Защита: ...

Обвинение: обвиняемый исповедует нацистскую идеологию, как видно на его фото с флагом со свастикой.

Защита: ...Он просто нашёл этот флаг у сепаров и повесил у себя на стенку. Обвинение : вы серьёзно?

Обвинение: обвиняемый пытал людей, как видно на изъятых с его телефона фото Защита: ... Это прикол, это его сослуживец, это розыгрыш, игра...

Обвинение: фамилия, звание сослуживца?

Защита: ...

Обвинение: обвиняемый на видео погружает связанного человека в багажник, а затем выбрасывает уже безжиненное тело на обочине в канаву

Защита: ...Это был сепар, шпион, но выбросил он его живым... наверное...

Фото: facebook.com/nemedinsky

Как сообщала "Страна", семья убитого итальянского журналиста требует от Украины более миллиона евро. Итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин (уроженец Славянска) Андрей Миронов погибли 24 мая 2014 года в Донецкой области в результате минометного обстрела.

Напомним, что в Житомире судят двух АТОшников, которые опоили и утопили мужчину ради евробляхи.