Руководство и журналисты украинского телеканала 112 Украина обратились к властям страны с требованием осудить применение силы в отношении журналистов. Об этом сообщает пресс-служба ТВ-канала.

Также в заявлении требуют обеспечить безопасность сотрудников телеканала.

Далее приводим полностью текст обращения.

"Ночью 13 июля обстреляли здание телеканала 112 Украина. Чудом никто не пострадал.К сожалению, данный террористический акт – это закономерное продолжение политики властей. Властей, которые нагнетают истерию и страх.

Атмосфера страха крайне негативно влияет на коллектив телеканала. Нам угрожают расправой. Националисты угрожают прийти к нам под офис, как до того неоднократно и безнаказанно приходили под здание каналов "Интер" и NewsOne.

За эту неделю от правоохранителей мы так и не дождались ни осуждения в адрес радикалов, ни расследования угроз.

Как итог, бездействие власти привело к тому, что сегодня ночью канал обстреляли из гранатомета. И это уже не просто нарушение свободы слова. Это терроризм, который происходит в центре Украины.

Мы требуем от президента, правительства, а особенно от силовых структур:

Осудить применение силы и угрозы в отношении журналистов; Осудить террористический акт в отношении "112 Украина".

И самое главное. Мы требуем гарантировать безопасность сотрудников "112 Украина" и 112.ua", - заявили журналисты.

Напомним, что по телеканалу 112 выстрелили из гранатомета.

Также гендиректор 112 Украина выступил с заявлением после обстрела канала.

Отметим, что журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.