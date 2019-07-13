Международный редакционный совет телеканала 112 Украина выпустил обращение к украинской власти после ночного обстрела здания 112 Украина в Киеве из гранатомета. Огневая атака в соответствии с Уголовным кодексом Украины уже квалифицирована как террористическая.

Также обращение вызвано систематическим подавлением прав журналистов и свободы слова в Украине. Его текст опубликован пресс-службой канала.

"Международный редакционный совет требует от высшего руководства государства и от правоохранительных органов Украины, в частности от Президента Украины, Генерального прокурора Украины, руководителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины, срочно дать свою оценку событиям вокруг телеканала 112 Украина, осудить использование силы и угроз против журналистов, принять меры для установления причастных к теракту лиц и их скорейшего наказания.

Международный редакционный совет требует от высшего руководства государства и органов власти, причастных к деятельности средств массовой информации в Украине, подтвердить свою приверженность свободе слова и другим демократическим свободам, которые должны лежать в основе украинского общества. Мы считаем, что именно пренебрежение властью многочисленных обращений телеканала об угрозах со стороны праворадикальных организаций и ее бездействие в препятствовании таким действиям привели к тому, что телеканал 112 Украина был обстрелян из гранатомета.

Международный редакционный совет телеканала 112 Украина намерен срочно вынести вопрос подавления свободы слова в Украине, безнаказанности радикальных организаций и недостаточной безопасности украинских журналистов в повестку дня главных европейских и международных организаций, занимающихся защитой прав человека и демократических свобод. В ближайшее время наше обращение будет направлено Президенту Европейской Комиссии, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Генеральному секретарю Совета Европы, Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Председателю Комитета Министров Совета Европы, Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю Международной Федерации журналистов, в международные организации Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, "Репортеры без границ", а также в Европейскую Федерацию журналистов.

Также обращение Международного редакционного совета будет направлено в иностранные дипломатические представительства в Украине.

Международный редакционный совет выражает слова поддержки коллективу 112 Украина и заверяет, что приложит все усилия для привлечения внимания мира к срочной защите одного из самых популярных украинских телеканалов, нынешние нападки на который свидетельствуют о серьезной угрозе свободе слова и независимости СМИ в Украине", - говорится в сообщении ведущего телеканала.

Как сообщала "Страна", после обстрела 112 Украина Ярош пригрозил расправой всем журналистам "вражеских" каналов. Кроме того, он фактически пригрозил расправой всем журналистам, которые работают на "вражеских" (по мнению руководителя правосеков) телеканалах.

Напомним, что гендиректор 112 Украина выступил с заявлением после обстрела канала.

Также мы рассказывали, что журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.