В Киеве полиция задержала мужчину, который развращал несовершеннолетнего ребенка. Чрезвычайное происшествие случилось в Дарницком районе столицы, передает УНН.

Сообщается, что молодой человек совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика 2007 года рождения.

Полиция начала досудебное расследование по ч.2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних).

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий объявил время и дату внеочередного заседания Верховной Рады о кастрации педофилов.

Позже народные депутаты приняли закон, который предусматривает химическую кастрацию педофилов.

Также в Черниговской области полицейские поймали педофила, который надругался над 11-летней девочкой.

Напомним, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала нардепов за закон о кастрации и реестре педофилов.