В Виннице из-за оплаты 15 гривен за парковку глава областного Нацкорпуса Игорь Княжанский подрался с охранником паркинга. Видео с инцидентом опубликовали в сети.

"15 гривен стали причиной настоящего спектакля на выезде с платного паркинга в Виннице. С одной стороны ринга, судя по олимпийскому спокойствию, финальный босс всех парковок - контролер паркинга. Его соперники - команда ветеранов АТО, во главе с Игорем Княжанским, руководителем областного отделения "Национального корпуса", - говорится в описании к видео на YouTube.

На записи видно, что в помещение охранника заходит Княжанский, и, нецензурно выражаясь, набрасывается на него. Княжанский требует открыть шлагбаум и пропустить автомобиль, но охранник не соглашается этого делать.

После потасовки Княжанский бросил охраннику в лицо деньги, не взял сдачу и уехал с места инцидента. После сотрудник паркинга вызвал полицию.

Напомним, что глава Нацкорпуса обжаловал в суде решение вернуть проспекту в Харькове имя Жукова.

Также Нацкорпус возобновил акции против Свинарчуков.