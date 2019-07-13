Представителям глав государств "Нормандского формата" на встрече в Париже не удалось радикально сблизить позиции. Однако, стороны продемонстрировали готовность к компромиссам. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в субботу, 13 июля.

"Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось", - сказал источник.

Сообщается, что стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог. "Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен", - отметил источник.

Как сообщала "Страна", США не поддержали предложение Зеленского изменить формат переговоров об Украине. В Госдепе США не считают нужным менять форматы международных переговоров по ситуации на Украине.

Напомним, что у Суркова рассказали, что будут считать хорошим знаком на встрече в Минске.