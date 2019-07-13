Зеленский передумал ставить губернатором Одесской области "короля металлолома". Будет конкурс
Судя по всему, Владимир Зеленский отказался от своей идеи назначить губернатором Одесской области одного из крупнейших операторов рынка металлолома Андрея Андрейчикова.
Теперь же, во время визита в регион, президент сказал, что главу Одесской ОГА выберут на открытом конкурсе. Об этом передает пресс-служба.
"Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", - сказал Зеленский.
Ранее "Страна" уже подробно писала о том, кто такой Андрей Андрейчиков, какие у него связи с бывщим "хозяином" Молдовы Плахотнюком и Порошенко, а также почему ему оказалась не рада местная элита.
Также мы писали, что Зеленский сказал, что не знает о связях губернатора Одесской области с сепаратистами.