Судя по всему, Владимир Зеленский отказался от своей идеи назначить губернатором Одесской области одного из крупнейших операторов рынка металлолома Андрея Андрейчикова.

Теперь же, во время визита в регион, президент сказал, что главу Одесской ОГА выберут на открытом конкурсе. Об этом передает пресс-служба.

"Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" уже подробно писала о том, кто такой Андрей Андрейчиков, какие у него связи с бывщим "хозяином" Молдовы Плахотнюком и Порошенко, а также почему ему оказалась не рада местная элита.

Также мы писали, что Зеленский сказал, что не знает о связях губернатора Одесской области с сепаратистами.