Утром в субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский не смог пробежать по Трассе здоровья. Он находится в Одессе и с утра собирался пробежаться вдоль моря вместе с одним из кандидатов от "Слуги народа".

Пробежке помешал мужчина, переодевшийся в Дарта Вейдера. Он направил приглашение с вечера и рассчитывал на совместный забег. Об этом сообщает "Думская".

"Вейдера" сопровождали люди в костюмах Чубакки и галактических штурмовиков. Около часа ожидания ни к чему не привели - президент Украины не приехал.

Мужчина в костюме Вейдера рассказал журналистам, что собирался предложить свою кандидатуру на пост Министра обороны, а также сообщил, что мог бы провести парад ко Дню Независимости не за 300 миллионов гривен, а всего за 10 000.

"Я хочу предложить Президенту свою кандидатуру на пост Минобороны. Я знаю, что хорошо впишусь в его команду. У меня большой опыт руководителя и я знаю, что надо делать на этом посту. Первым делом я проведу парад ко Дню Независимости всего за 10 тысяч гривен - это с учетом всех откатов", - заявил он.

Немного размявшись на Трассе здоровья и пообщавшись с изумленными пляжниками, костюмированные персонажи покинули территорию.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский делает зарядку иногда в Мариинском парке под наблюдением охраны и тренера.

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