Сегодня ночью в Киеве обстреляли здание телеканала 112. По-взрослому — из гранатомета.

Полиция уже открыла дело по статье "теракт". Статья серьезная — и если стрелявших найдут, будет крайне трудно вывести их из-под тюремного срока. Но если найдут. Пока еще никого не задержали и не объявили в розыск.

Телеканал, который принадлежит нардепу от "Оппозиционной платформы За жизнь" Тарасу Козаку, в последнее время испытывает серьезное давление властей и радикалов. В первую очередь из-за того, что Козак — близкий соратник Виктора Медведчука (контроль над каналом приписывают и самому Медведчуку, что он, впрочем, отрицает).

А сама "Оппоплатформа" в последнее время активно наращивает рейтинги — за счет разочаровавшихся в Зеленском избирателей "Слуги народа".

Вероятно, поэтому представители "Слуги народа" (в частности, 9-й номер в списке Александр Ткаченко) активно участвуебт в наезде на телеканалы Козака (к ним, помимо 112, относятся также NewsOne и ЗИК). Не отстают и лояльные Порошенко националисты.

Они на днях пикетировали NewsOne, а сегодня пойдут под 112-й. Акцию против канала собирает одиозный одесский радикал Сергей Стерненко. Правда, сегодня днем он ее отменил, сославшись на угрозу жизни "побратимов" после выстрела из гранатомета.

И вот накануне этих событий на телеканале произошел теракт, совпавший, к слову, с днем рождения политзаключенного Олега Сенцова.

"Страна" разбиралась в деталях этого преступления.

Что произошло на телеканале

Сообщение о выстреле и взрыве поступило в полицию субботней ночью — в 3:40. Как сообщают правоохранители, они тут же выехали на улицу Дегтяревскую, где расположен офис телеканала. И нашли неподалеку отстрелянный тубус гранатомета.

На фасаде самого телеканала зияла дыра от гранатометного выстрела. "Страна" уже публиковала эту фотографию утром.

Территорию вокруг телеканала перегородили в поисках осколков, которые можно отправить на экспертизу.

"Страна" уже публиковала видео стрельбы по телеканалу, которое мы получили с камер наблюдения офисного центра. По нему видно, что действительно произошел взрыв, от которого сверху вниз посыпались куски стены.

Также по информации самого телеканала, снаряд пробил стену и попал на лестничную клетку. То есть, если бы там в этот момент проходили люди, то они могли бы пострадать.

Делом уже занялась СБУ.

Интересно, что в заявлении полиции о теракте (так квалифицировали дело) не указывалось, какой именно телеканал подвергся обстрелу. Также полиция не опубликовала фото следов атаки на здание (см. выше). На котором виден логотип канала, поврежденный гранатой.

Судя по всему, метили именно в название "112 телеканал" — что указывает на символический характер акции.

Это важное обстоятельство в полиции почему-то решили не комментировать. Молчали на момент публикации материала и другие представители власти - от президента (который уже с утра успел много чего прокомментировать во время визита в Одессу) до генпрокурора.

На самом телеканале считают, что имела место попытка запугать журналистов.

Заявление руководства "112"

Атаку прокомментировал гендиректор телеканала Егор Бенкендорф. Он заявил, что ждет от президента и других ключевых чиновников заявлений о недопустимости таких действий в отношении СМИ.

"В ночь на 13 июля было обстреляно здание телеканала "112 Украина". Все сотрудники "112" целы и невредимы - и это самое главное.

Я обращаюсь в Офис президента Украины, Кабинет министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украины". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой.

Я обращаюсь к сотрудникам "112 Украина", 112.ua и 112.international. Коллеги, мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении.

Я обращаюсь ко всем, кто прислал слова поддержки. Спасибо вам. Мы ценим и помним каждое доброе слово в наш адрес.

Я обращаюсь к зрителям и читателям сайта "112". Мы есть. Мы остаемся в эфире и в интернете", - заверил Бенкендорф.

В то же время адвокат 112-го канала Василий Сметана заявил, что на особую помощь правоохранителей не рассчитывает.

"Мы будем занимать активную позицию при расследовании. К сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что правоохранительные органы действительно раскроют это преступление, что действительно причастные к нему люди будут привлечены к уголовной ответственности, как мы видим это во многих других случаях нападения на журналистов", - сказал Сметана.

Также он сообщил, что в планах - проинформировать международные организации и страны-партнеры Украины. Чтобы и они контролировали расследование.

"Неизвестные патриоты". Кто мог подорвать телеканал

Кто бы не стрелял по зданию, где работают журналисты — но дело очевидно связано с атакой на телеканалы NewsOne и 112, которая идет уже почти неделю.

Она началась с того, как канал NewsOne попытался на этой неделе провести телемост с "Россией 24".

После угроз журналистам и призывов сжечь новостной канал, от идеи решили отказаться. Однако власть повела себя очень агрессивно: СБУ, подконтрольная Зеленскому, заявила, что нужно собрать СНБО, Генпрокуратура завела дело по госизмене, а сам президент заявил, что надо отобрать телеканалы у людей с "антиукраинскими взглядами".

При этом Зеленский не пояснил, кто будет определять характер взглядов того или иного человека - "антиукраинские" они или не очень. Можно ли считать антиукраинскими заявления собственника 1+1 Игоря Коломойского, что в Украине имеет место гражданский конфликт? И на этом основании отобрать у него канал? Или нет?

И это уже не говоря о том, что свобода мнений - базовая ценность, прописанная в Конституции.

В целом, в своей риторики по поводу телеканалов, определяя их собственников, как "антиукраинцев", Зеленский в общем и целом следует линии Порошенко, который также делил СМИ на "правильные" и "неправильные".

И молчание (на момент публикации) Зеленского относительно обстрела 112 об этом еще раз красноречиво свидетельствует. Также как и молчание президента относительно нападения на журналиста "Страны" Влада Бовтрука, совершенного во время митинга, организованного Порошенко 2 июля.

Что касается выстрела по 112, то ему также предшествовал "наезд" на него за намерения показать фильм Оливера Стоуна про войну и Майдан.

Ранее генпрокурор Луценко предупредил, что в случае показа этого фильма против сотрудников канала будет возбуждено уголовное дело. А в пятницу бывший руководитель одесского "Правого сектора" Стерненко (убивший год назад человека в Одессе и с тех пор находящийся под "крышей" СБУ) объявил, что собирает на 6 часов под телеканалом целую акцию, чтоб воспрепятствовать показу фильма (правда, как писалось выше, сегодня днем он объявил об отмене акции).

Коллектив 112 в пятницу вечером обратился к правоохранительным органам с требованием защитить канал от возможной атаки националистов.

Реакции властей на это обращение до сих пор не поступило...

Зато реагируют другие.

Так, нардеп Дмитрий Ярош уже объявил, что канал обстреляли "неизвестные патриоты".

"Если власть, во время войны, в тылу, не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты", - написал Ярош в Facebook.

Кроме того, он фактически пригрозил расправой всем журналистам, которые работают на "вражеских" (по мнению Яроша) каналах.

"Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольнятся уже. Ведь здоровье и жизнь дороже тех 30 сребреников, что вы получаете от Путина и его пособников в Украине", - написал он.

Ярош также призвал всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова заткнуть глотки".

"Потому что у нас война... Вообще то, я против лишнего насилия. Но когда нет другого варианта, я - за", - отметил он.

Реакция на обстрел

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко осудил атаку на 112 канал.

"Террористический акт. Помещение информационного телеканала 112-Украины ночью обстреляли из гранатомета. Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа - это война против Украины.

Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112 Украина. Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан!

В то же время НСЖУ обращает внимание, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые приступы. И нерасследования поджога помещения национального телеканала "Интер" в сентябре 2016 года, нерасследования случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ на Днепропетровщине в предыдущие - все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта", - написал Сергей Томиленко.

"Собственно, ситуация со 112.ua очень показательна.

Вот тут Зеленский должен звонить Баканову. Вот тут СБУ должны отрабатывать за сутки и задерживать. Потому что стрелять из гранатомета в столице - это традиции времен Порошенко. И есть не будет нормальной реакции (с задержанными и приговором), то значит и разницы между Зеленским и Порошенко вообще ноль. Всё очень просто.

Потому что, если власть не может, значит это власть импотентов. Ну, конечно же, мы понимает, что президент по закону не может влиять на СБУ. Ну кроме отдельно прописанных в Конституции случаев, когда нужно показательно нагнуть мелкого чиновника уровня секретаря горсовета райцентра", - считает блогер Денис Гороховский.

"Жесть! В Киеве из гранатомёта по телеканалу. А чего стоило ожидать, когда политики устраивают публичную травлю СМИ, начинают делить на "своих" и "чужих". Для мразей, которые это сделали, и предполагаю будут продолжать делать, если должным образом не отреагируют правоохранительные органы, команда "фас", - пишет журналистка Катя Шумило.

"Вчера NEWSONE подвергся давлению радикалов и их поддержал президент. Сегодня окрыленные президентской поддержкой радикалы уже 112.ua из гранатомёта расстреляли. Тоже поддержите, Владимир? Так завтра радикалы и вас расстреляют. Они ведь у нас есть власть, а вы — так ото, громко поговорить лишь", - говорит блогер Александр Скубченко.

Журналист Юрий Ткачев отмечает крайне медленную реакцию и силовых структур, и Зеленского, на совершенное преступление.

"Вычислить человека, стрелявшего из гранатомёта в здание телеканала 112 - задача чисто техническая (камеры, это всё). В принципе, по идее он уже должен быть известен правоохранителям, но сделаем скидку на то, что выходные, и скажем, что крайний срок, когда его должны были бы задержать, если бы хотели - утро понедельника. Ну ок, вечер понедельника.

Если до тех пор он не будет задержан, то станет ясно, что СБУ была дана команда стрелка не трогать. А то и - что стрелок вообще действовал по команде СБУ, а точнее, по команде тех, кто отдаёт команды СБУ. Добавлю, что по телемосту с Россией Зеленский моментально записал отдельное и особое видео, где пообещал всех посадить. А тут молчит. Многозначительное такое молчание.

Главное же то, что, если за атакой и правда стоит окружение Зеленского, стремящееся запугать журналистов Медведчука, то у них ничего не получится. У Порошенко - и у того не получилось затерроризировать СМИ до полной управляемости, а Зеленский всё-таки не Порошенко", - написал в своем телеграмм-канале Юрий Ткачев.