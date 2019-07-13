В пятницу, 12 июля игроки Шахтера, участвовавшие в предсезонном тренировочном сборе в Австрии, вернулись в Украину.

Совершив двухчасовой перелет из Клагенфурта, самолет с командой в 18:35 приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Впереди у футболистов два выходных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уже в понедельник, 15 июля игроки Шахтера продолжат подготовку к новому сезону в Святошино. Новый футбольный год в Украине стартует 28 июля, игрой Динамо и Шахтера за Суперкубок в Одессе.

Как сообщала "Страна", появилось видео голов и лучших моментов первой победы Шахтера на сборах в Австрии. Дублем отличился Мораес.

Напомним, как завтракают футболисты Шахтера на сборах. Центральный защитник "горняков" напомнил об особой важности завтрака для хорошего самочувствия.