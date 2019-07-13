По факту обстрела из гранатомета здания телеканала 112 Украина открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины ("террористический акт"). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СУБ.

"Прокуратурой установлено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ. Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Напомним, что в ночь на 13 июля по телеканалу 112 выстрелили из гранатомета.

Также журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.

Отметим, что в распоряжении "Страны" появилось видео обстрела канала 112 Украина из гранатомета.

При этом адвокат 112 Украина усомнился в том, что в полиции расследуют обстрел телеканала.