В Турции в отелях могут повторно в течение дня выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

К примеру, если эти продукты предлагались гостям с утра, но не были использованы, их могут поставить на стол во время обеда или ужина.

"В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола", - сказал глава Федерации отельеров Турции.

На стол повторно могут попасть пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и другое.

При этом отели придерживаются строгого правила: никогда не выставлять на стол остатки еды с тарелок посетителей - такие продукты сразу выкидывают в мусорное ведро.

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