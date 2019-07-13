С понедельника, 15 июля, на двух станциях киевского метро не будут продавать и принимать жетоны. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Первые два вестибюля станций метрополитена начинают работать без жетонов: жетоны не будут продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к ипподрому)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этих станциях будут работать "современные средства оплаты" - карта метро, бесконтактная банковская карта или е-билет, а ранее купленные жетоны можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех других станциях.

"Полностью жетоны будут постепенно выведены из обращения к 30 октября 2019 года", - напомнили в КП.

Фото: Facebook

Напомним, что в Киеве до 25 июля ограничат движение у станции метро "Днепр".

Также упавшая на рельсы метро Киева женщина погибла, "подземка" работает в обычном режиме.