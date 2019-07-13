Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке после его заметки в Facebook, в которой он сообщил об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины, а по факту - отправил их в отпуск.

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск", - сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу, 13 июля, в Одессе.

Власов указал, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей. "Два должностных лица ушли в отпуск, по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил он.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

Как сообщалось, 9 июля Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что само по себе заявление Власова об увольнении еще не означает, что он уйдет в отставку. Так как такое решение должен принять Кабмин. Отметим, что Власов считается человеком, близким к главе правительства Владимиру Гройсману.

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