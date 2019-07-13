В Париже сотни мигрантов захватили здание Пантеона. Видео
В Париже новые массовые беспорядки, сотни мигрантов ворвались в здание Пантеона, устроив протестную акцию. Об этом сообщает ВВС.
Около 700 мигрантов и их сторонников протестуют против ухудшения условий жизни лиц без гражданства.
Мигранты отмечают, что в Париже 200 000 пустых домов, в то время как им приходится спать под банкоматами и, в частности, просят освободить их товарищей, заключенных в СИЗО.
Отмечается, что участники акции протеста "Черных жилетов" требуют встречи с премьер-министром Франции Эдурдом Филиппом.
Ранее "Страна" сообщала, что во Франции бастуют "желтые жилеты". Полиция сообщает о 126 задержанных только в Париже.
Также австралийская ультраправая партия сменила название на "Желтые жилеты".
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