В Париже новые массовые беспорядки, сотни мигрантов ворвались в здание Пантеона, устроив протестную акцию. Об этом сообщает ВВС.

Около 700 мигрантов и их сторонников протестуют против ухудшения условий жизни лиц без гражданства.

Мигранты отмечают, что в Париже 200 000 пустых домов, в то время как им приходится спать под банкоматами и, в частности, просят освободить их товарищей, заключенных в СИЗО.

Отмечается, что участники акции протеста "Черных жилетов" требуют встречи с премьер-министром Франции Эдурдом Филиппом.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции бастуют "желтые жилеты". Полиция сообщает о 126 задержанных только в Париже.

Также австралийская ультраправая партия сменила название на "Желтые жилеты".