На телеканале "112 Украина" выразитли сомнения в том, что органы смогут найти и привлечь к ответственности причастных к ночному обстрелу. Об этом в эфире телеканала заявил адвокат "112 Украина" Василий Сметана.

Он добавил, что на телеканале заняли активную позицию по расследованию атаки.

"Мы будем занимать активную позицию при его (преступления, - Прим.Ред.) расследовании. К сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что правоохранительные органы действительно раскроют это преступление, что действительно причастные к нему люди будут привлечены к уголовной ответственности, как мы видим это во многих других случаях нападения на журналистов", - сказал Василий Сметана.

Также он сообщил, что в планах проинформировать международные организации и страны-партнеры Украины, которые смогут также проконтролировать ход расследования обстрела телеканала.

"Преступление, которое произошло, произошло путем взрыва. Это могло повлечь ущерб жизни людей. Действительно, попало в лестничную клетку, снаряд пробил стену, там могли быть люди, они могли получить травмы или погибнуть", - сказал Василий Сметана.

Напомним, около 4:00 утра субботы, 13 июля, неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

Накануне сотрудники "112 Украина" выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.

В распоряжении "Страны" появилось видео обстрела канала 112 Украина из гранатомета.

Отметим, что журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.