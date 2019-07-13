В сети опубликовали видео крушения беллорусского самолета в столичном аэропорту "Киев" (бывший "Жуляны"). На борту лайнера находилось 139 человек. Запись ЧП в Facebook опубликовал пользователь Александр Сирота, который летел этим рейсом.

"Сегодня испытал на себе как оно оказаться внутри самолета который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей", - написал он.

Сирота отметил, что службы аэропорта быстро среагировали на ЧП.

"Отдельно могу сказать, что работа бортпроводников была выше всяких похвал! Очень грамотно, спокойно, не допуская паники организовали эвакуацию. Молодцы! Поэтому всем рекомендую; надо слушать этих людей, они работают, что бы при необходимости сохранить нам жизнь!" - добавил Александр Сирота.

Фото: Facebook

Напомним, что в аэропорту Киев у белорусского лайнера отвалилось шасси.

Также появились фото остатков самолета, потерпевшего крушение под Харьковом.