Рано утром 13 июля по телеканалу 112 Украина в Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета. Граната попала в стену. Жертв нет.

Об этом сообщают источники "Страны" на канале, а в нашем распоряжении оказалось видео обстрела телеканала.

Видео: Страна.ua

Напомним, что после громкого инцидента гендиректор канала Егор Бенкендорф выступил со специальным заявлением к властям и силовикам страны.

"В ночь на 13 июля было обстреляно здание телеканала "112 Украина". Все сотрудники "112" целы и невредимы - и это самое главное.

Я обращаюсь в Офис президента Украины, Кабинет министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украины". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой.

Я обращаюсь к сотрудникам "112 Украина", 112.ua и 112.international. Коллеги, мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении.

Я обращаюсь ко всем, кто прислал слова поддержки. Спасибо вам. Мы ценим и помним каждое доброе слово в наш адрес.

Я обращаюсь к зрителям и читателям сайта "112". Мы есть. Мы остаемся в эфире и в интернете. Вся информация о ходе расследования - будет у нас в эфире и на сайте.

С уважением - генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф", - заявил гендиректор.

Ранее мы сообщали, что журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.