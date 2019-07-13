Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош (сейчас идет на выборы третьим номером по списку "Свободы") поддержал расстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина".

Об этом он сообщил в Facebook.

"Если власть, во время войны, в тылу, не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты", - написал Ярош.

Кроме того, он фактически пригрозил расправой всем журналистам, которые работают на "вражеских" (по мнению Яроша) каналах.

"Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольнятся уже. Ведь здоровье и жизнь дороже тех 30 сребреников, что вы получаете от Путина и его пособников в Украине", - написал он.

Ярош также призвал всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова заткнуть глотки".

"Потому что у нас война... Вообще то, я против лишнего насилия. Но когда нет другого варианта, я - за", - отметил он.

Фото: Facebook

Напомним, что по телеканалу 112 выстрелили из гранатомета.

Также журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.

Отметим, что в распоряжении "Страны" появилось видео обстрела канала 112 Украина из гранатомета.