После обстрела 112 Ярош пригрозил расправой всем журналистам "вражеских" каналов
Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош (сейчас идет на выборы третьим номером по списку "Свободы") поддержал расстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина".
Об этом он сообщил в Facebook.
"Если власть, во время войны, в тылу, не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты", - написал Ярош.
Кроме того, он фактически пригрозил расправой всем журналистам, которые работают на "вражеских" (по мнению Яроша) каналах.
"Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольнятся уже. Ведь здоровье и жизнь дороже тех 30 сребреников, что вы получаете от Путина и его пособников в Украине", - написал он.
Ярош также призвал всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова заткнуть глотки".
"Потому что у нас война... Вообще то, я против лишнего насилия. Но когда нет другого варианта, я - за", - отметил он.
Фото: Facebook
Напомним, что по телеканалу 112 выстрелили из гранатомета.
Также журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.
Отметим, что в распоряжении "Страны" появилось видео обстрела канала 112 Украина из гранатомета.