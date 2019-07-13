В пятницу, 12 июля в Париже прошла встреча внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Целью встречи было восстановлении работы "Нормандского формата", передает DW.

После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины. На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращении огня.

Украину в Париже представлял заместитель руководителя оОфиса президента Украины Вадим Пристайко. От Франции был новый представитель Эмманюэль Бонн. Германия и Россия прислали прежних представителей - Яна Хеккера и Владислава Суркова.

Напомним, что Путин и Меркель договорились сохранить "нормандский формат".

Также в Кремле подтвердили, что готовы к реанимации нормандского формата.