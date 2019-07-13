Украинская полиция при содействии Интерпола задержала украинца, который был в розыске по подозрению в развращении несовершеннолетней. Долгое время мужчина скрывался в России, сообщает пресс-служба Хмельницкой ГУ НПУ.

Отмечается, что в сентябре 2016 года следователи Каменец-Подольского отдела полиции объявили подозрение 67-летнему жителю Хмельницкого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины - "Развращение несовершеннолетних". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Злоумышленник, которого подозревали в том, что он на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки из бедной семьи, скрылся от органов предварительного расследования и почти три года скрывался за границей.

В конце 2018 года был задержан на территории РФ, и лишь 10 июля удалось провести процедуру экстрадиционного ареста. Задержанного доставили в Хмельницкий, суд избрал ему содержание под стражей на период досудебного расследования.

Фото: НПУ

Напомним,что в Черниговской области полицейские поймали педофила, который надругался над 11-летней девочкой.

Также нардепы приняли закон о кастрации педофилов.